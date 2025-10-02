За период с января по сентябрь текущего года на Октябрьской железной дороге было перевезено 75,8 млн тонн груза.

Согласно оперативной информации, с января по сентябрь 2025 года на территории Октябрьской железнодорожной сети было перевезено 75,8 млн тонн грузов, что на 1% меньше, чем в тот же период 2024 года. В частности:
В сентябре 2025 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 8,7 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем в сентябре 2024 года.
Тарифный грузооборот за период с января по сентябрь 2025 года составил 130 млрд тонно-км (-2,5%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 165,4 млрд тонно-км (-2,2%).
В сентябре 2025 года тарифный грузооборот достиг примерно 14 млрд тонно-км (-1,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,6 млрд тонно-км (-1,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.