За период с января по сентябрь текущего года на Октябрьской железной дороге было перевезено 75,8 млн тонн груза.

2025-10-02 09:48
Согласно оперативной информации, с января по сентябрь 2025 года на территории Октябрьской железнодорожной сети было перевезено 75,8 млн тонн грузов, что на 1% меньше, чем в тот же период 2024 года. В частности:

  • химических и минеральных удобрений – 19,6 млн тонн (+7,3%);
  • железной и марганцевой руды – 17,7 млн тонн (+7,3%);
  • строительных материалов – 16,6 млн тонн (-8,9%);
  • нефти и нефтепродуктов – 7,9 млн тонн (+1,6%);
  • лесоматериалов – 2,1 млн тонн (+9,3%);
  • черных металлов – 432 тыс. тонн (-8,7%);
  • цемента – 464 тыс. тонн (-49,4%);
  • цветной и серной руды – 173 тыс. тонн (-6,9%);
  • зерновых культур – 113 тыс. тонн (-1,8%).

В сентябре 2025 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 8,7 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем в сентябре 2024 года.

Тарифный грузооборот за период с января по сентябрь 2025 года составил 130 млрд тонно-км (-2,5%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 165,4 млрд тонно-км (-2,2%).

В сентябре 2025 года тарифный грузооборот достиг примерно 14 млрд тонно-км (-1,3%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,6 млрд тонно-км (-1,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

