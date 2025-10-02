Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по сентябрь 2025 года, Октябрьская железная дорога обслужила 154,1 млн пассажиров.

2025-10-02 09:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 154,1 млн пассажиров, что на 3,8% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из этого числа 136,7 млн были пассажирами пригородных поездов (+3,7%), а 17,4 млн - пассажирами дальнего следования (+4,6%).

За указанный период пассажирооборот увеличился на 3,9% и достиг 17,9 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено более 4,8 млрд пасс.-км (+2,6%), а в дальнем следовании - 13,1 млрд пасс.-км (+4,4%).

В сентябре 2025 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 18,2 млн пассажиров, что на 1,1% больше по сравнению с сентябрем 2024 года. Из них в пригородном сообщении было перевезено 16,5 млн (+1,4%), а в дальнем следовании - 1,7 млн (-1%).

Пассажирооборот в сентябре 2025 года составил 1,9 млрд пасс.-км, что на 1,1% больше, чем в сентябре предыдущего года. В пригородном сообщении было перевезено 591 млн пасс.-км (+3,3%), а в дальнем следовании - 1,3 млрд пасс.-км (+0,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

