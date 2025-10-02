Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В сентябре 2025 года с платформ Южно-Уральской железнодорожной сети было отправлено около 796 тысяч путешественников.

2025-10-02 09:31
В сентябре 2025 года с платформ Южно-Уральской железнодорожной сети было отправлено около 796 тысяч путешественников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В сентябре 2025 года с железнодорожных станций ЮУЖД было отправлено около 796 тысяч пассажиров, что на 0,8% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 595,4 тысячи пассажиров были отправлены в пригородном сообщении (-0,2%), а 200,5 тысячи пассажиров в дальнем следовании (+4%).

Общий пассажирооборот в сентябре 2025 года достиг примерно 254,7 миллионов пассажиро-километров, что на 4,7% меньше по сравнению с сентябрем 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 47 миллионов пассажиро-километров (+0,2%), а в дальнем следовании - 207,6 миллионов пассажиро-километров (-5,7%).

За первые 9 месяцев 2025 года было отправлено около 7,6 миллиона пассажиров (+3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Из них более 1,8 миллиона пассажиров были отправлены в дальнем следовании (+0,4%), а более 5,7 миллиона пассажиров в пригородном сообщении (+4,8%).

С начала 2025 года общий пассажирооборот на ЮУЖД составил более 2,3 миллиарда пассажиро-километров, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году. В пригородном сообщении было перевезено 478,4 миллиона пассажиро-километров (+5,8%), а в дальнем следовании - почти 1,9 миллиарда пассажиро-километров (-3,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru