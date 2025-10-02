В сентябре 2025 года с платформ Южно-Уральской железнодорожной сети было отправлено около 796 тысяч путешественников.

В сентябре 2025 года с железнодорожных станций ЮУЖД было отправлено около 796 тысяч пассажиров, что на 0,8% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 595,4 тысячи пассажиров были отправлены в пригородном сообщении (-0,2%), а 200,5 тысячи пассажиров в дальнем следовании (+4%).

Общий пассажирооборот в сентябре 2025 года достиг примерно 254,7 миллионов пассажиро-километров, что на 4,7% меньше по сравнению с сентябрем 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 47 миллионов пассажиро-километров (+0,2%), а в дальнем следовании - 207,6 миллионов пассажиро-километров (-5,7%).

За первые 9 месяцев 2025 года было отправлено около 7,6 миллиона пассажиров (+3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Из них более 1,8 миллиона пассажиров были отправлены в дальнем следовании (+0,4%), а более 5,7 миллиона пассажиров в пригородном сообщении (+4,8%).

С начала 2025 года общий пассажирооборот на ЮУЖД составил более 2,3 миллиарда пассажиро-километров, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году. В пригородном сообщении было перевезено 478,4 миллиона пассажиро-километров (+5,8%), а в дальнем следовании - почти 1,9 миллиарда пассажиро-километров (-3,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.