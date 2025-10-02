В октябре "Здоровье-экспресс" от Красноярской железнодорожной компании посетит три сибирских области.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В октябре 2025 года мобильный консультационно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» будет функционировать в трех сибирских регионах - Кемеровской области, Хакасии и южной части Красноярского края.

Первым пунктом посещения мобильной поликлиники станет Кемеровская область: 9–10 октября медицинский персонал будет принимать пациентов на станции Междуреченск, 11 октября – на станции Теба.

После этого состав отправится в Хакасию: 12 октября – Балыксу, 13–14 октября – Бискамжа, 15 октября – Биркчул, 16–18 октября –Аскиз.

Затем он сделает остановки в Курагинском и Партизанском районах Красноярского края: 19 октября – Журавлёво, 20 октября – Щетинкино, 21–22 октября – Мана.

Жители этих регионов смогут получить консультации специалистов узкого профиля и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Рабочие часы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), информировала служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.