Во время отмечания 22-летия создания ОАО «РЖД» на Забайкальской железной дороге прошла церемония награждения лидеров в области производства.

09:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Торжественное мероприятие, посвященное награждению выдающихся работников Забайкальской железнодорожной магистрали, которые внесли значительный вклад в производственный процесс, было проведено в честь 22-летия ОАО «РЖД».

В ходе видеоконференции, устроенной из офиса управления дороги в Чите, 38 сотрудников были удостоены корпоративных наград. Среди награжденных - руководители отделов магистрали и инженеры, сотрудники путевого и локомотивного хозяйства, специалисты в области энергетики и связи, инспекторы по безопасности движения поездов и работники железнодорожных станций. Трансляцию также просматривали студии территориальных управлений в Борзе, Могоче и Свободном.

День завершился большим праздничным мероприятием в Читинском Дворце культуры железнодорожников «Компания на все времена». Лучшие творческие коллективы магистрали представили музыкальные произведения, посвященные темам Года железнодорожной славы: трудовой подвиг, родительская слава, наследие героев, спортивные достижения, народное признание и просвещение.

Перед началом церемонии награждения, глава Забайкальской железной дороги Владимир Антонец обратился к присутствующим: «Своим ежедневным трудом мы показываем огромные возможности России, уверенность в будущем и в долгосрочных перспективах. День за днем наша страна становится сильнее благодаря личному вкладу каждого сотрудника холдинга «РЖД», создавая условия для процветания и благополучия будущих поколений. Выражаю благодарность за профессионализм, преданность своей профессии, холдингу и Отечеству каждому члену нашего сплоченного и дружного коллектива Забайкальской железной дороги!».

В этот вечер 28 заслуженных работников получили награды из рук руководителя магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.