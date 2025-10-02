Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Екатеринбурге на вокзале начал работу бизнес-зал нового типа.

2025-10-02 09:12
На главном станции Свердловской железнодорожной сети - станции Екатеринбург - открылся бизнес-зал нового типа. Это многоцелевое место, где можно приятно провести время в ожидании поезда.

Бизнес-зал находится на первом этаже в восточной части здания станции. Помещение площадью свыше 500 кв. м разделено на несколько функциональных областей. В зоне отдыха есть комфортная мягкая мебель, массажное кресло, широкоэкранные телевизоры. Доступен быстрый Wi-Fi: можно посмотреть любимый фильм или загрузить сериал для путешествия. Для деловых встреч есть переговорная комната, для детей - отдельная игровая зона.

Для удобства посетителей в зале есть место для хранения ручной клади, гардероб, санузлы с душем. Питание организовано по системе "шведский стол": помимо традиционных горячих блюд, закусок, десертов и напитков, представлены блюда уральской кухни.

Бизнес-зал работает 24/7, без перерывов и выходных. Вместимость зала - 68 человек. Ветераны Великой Отечественной войны и два их сопровождающих могут воспользоваться услугами бизнес-зала за символическую плату 1 рубль.

Руководитель Свердловской региональной дирекции железнодорожных станций Марат Кулумбетов на открытии бизнес-зала отметил, что это первый такой проект на станциях Уральского федерального округа.

"Все предлагаемые услуги были разработаны с учетом пожеланий пассажиров. Бизнес-зал будет радовать как деловых людей, ценящих свое время, так и пассажиров, путешествующих с детьми. Удобство и комфорт нового места позволяют отдохнуть в ожидании поезда, поработать или пообщаться с семьей, провести время с пользой", - подчеркнул он, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

