За три квартала текущего года с платформ Северной железнодорожной магистрали было отправлено 11,1 млн пассажиров.

За период с января по сентябрь 2025 года со станций и вокзалов СЖД было отправлено 11,1 млн пассажиров, что на 0,1% больше, чем за тот же период в 2024 году. Из них 5,5 млн отправились в дальние поездки (-0,3%), а около 5,6 млн выбрали пригородные маршруты (+0,4%).

Общий пассажирооборот за указанный период в 2025 году составил 4,3 млрд пасс.-км, что на 1% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. В дальнем следовании было перевезено 4 млрд пасс.-км (-1,1%), а в пригородном - 233,7 млн пасс.-км (+0,8%).

В сентябре 2025 года было отправлено 1,2 млн пассажиров, что на 0,8% меньше, чем за тот же месяц предыдущего года. Из них 533,7 тыс. отправились в дальние поездки (-5,7%), а 693 тыс. выбрали пригородные маршруты (+3,3%).

Пассажирооборот в сентябре 2025 года составил более 429,4 млн пасс.-км, что на 4,7% меньше, чем в сентябре 2024 года. В дальнем следовании было перевезено 402 млн пасс.-км (-5,2%), а в пригородном - 27,4 млн пасс.-км (+2,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.