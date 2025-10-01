Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД запустили два новых общественных учреждения на Транссибирской магистрали

2025-10-01 11:13
РЖД запустили два новых общественных учреждения на Транссибирской магистрали
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первого октября, в ходе видеоконференции с Забайкальской железнодорожной магистралью, были торжественно открыты учебный полигон профессионального учебного центра (ПУЦ) в Чите и 27-квартирное жилое здание в селе Магдагачи Амурской области.

В закрытом отапливаемом ангаре были созданы 2 железнодорожных пути, на которых имитированы разнообразные поломки для оттачивания практических умений. Кроме того, была установлена контактная сеть и линия электропередач, тренажер для работы на высоте, а также образцы деталей вагонов и локомотивов: колесные пары, автосцепка, токоприемник, макет тормозного оборудования.

На открытой части полигона были построены 2 участка звеньевого и бесстыкового пути с стрелочными переводами, железнодорожный переезд, контактная сеть и устройства автоматики и телемеханики.

В построенном здании также расположены 4 аудитории для обучения, оснащенные компьютерной техникой, дефектоскопным оборудованием, VR-тренажерами для подготовки специалистов путевого и вагонного комплексов.

На станции Магдагачи был введен в эксплуатацию новый жилой дом. Технологическое жилье предназначено для сотрудников локомотивного, движенческого и энергетического комплексов Забайкальской магистрали. В квартирах проведен качественный ремонт, установлена сантехника и мебель, а на территории обустроены детская и спортивная площадки.

«Выражаю благодарность строителям и поздравляю всех новоселов. Среди вас – профессионалы различных специальностей, но всех объединяет любовь к железной дороге и ответственный подход к работе», – отметил в своем речи глава РЖД Олег Белозёров.

