В городе Иваново работники железной дороги возведут две стоянки для "Орланов".

2025-09-30 16:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Иваново железнодорожные работники приступают к обустройству новых станций Курьяново и Красная Талка для «Орланов». Планируется построить две платформы по 75 метров каждая, оборудованные композитным покрытием, навесами, скамейками, специальными сходами для лиц с ограниченными возможностями, системой освещения и ограждением.

В настоящее время проводятся подготовительные работы: организуются строительные площадки, доставляются материалы и техника для строительства.

Создание новых остановочных пунктов является следующим этапом совместного проекта Северной железной дороги и правительства Ивановской области по улучшению железнодорожной инфраструктуры региона и интеграции пригородных перевозок в систему общественного транспорта города.

Напомним, что с мая 2021 года в Ивановской области функционирует обновленная сеть пригородных железнодорожных маршрутов. Она связывает города и населенные пункты области между собой, а также с Костромской и Владимирской областями. Пригородные перевозки осуществляют «Орланы» по маршрутам в Кинешму, Юрьев-Польский, Александров, Ковров, Волгореченск и Нерехту, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

