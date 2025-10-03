С 6 октября 2025 года временно произойдут изменения в расписании 11 пригородных поездов в Новосибирской области.

15:30

Временные изменения в расписании 11 пригородных поездов в Новосибирской области ожидаются с 6 по 16 октября 2025 года. Причина - плановый ремонт путей на западном направлении. Время следования поездов может измениться на 1-15 минут.

Корректировки затронут электропоезда, следующие по маршрутам Новосибирск – Барабинск – Новосибирск, Новосибирск – Татарская – Новосибирск, Коченево – Новосибирск, Дупленская – Новосибирск, Чулымская – Новосибирск.

«Экспресс-пригород» призывает пассажиров быть бдительными и учитывать предстоящие изменения при планировании поездок.

Подробности о деятельности компании доступны на ее официальном сайте, в группе в «ВК», в мобильном приложении и телеграм-боте «Экспресс-пригород», сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.