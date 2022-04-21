Расписание пригородных электропоездов Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

В связи с сезонными ремонтно-путевыми работами, развернутыми на участках Красноярской железной дороги, вносятся изменения в график движения следующих поездов:
Время указано местное.
Отметим, что летняя ремонтно-путевая кампания – это масштабная программа по «оздоровлению» железнодорожной инфраструктуры, которая продлится на Красноярской железной дороге с апреля по октябрь. Она направлена на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.
В период ремонтных работ возможны изменения графика движения пригородных электричек.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» убедительно просят пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.
Уточнить расписание пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.