Расписание пригородных электропоездов Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

2022-04-21 14:02
Расписание пригородных электропоездов Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами
В связи с сезонными ремонтно-путевыми работами, развернутыми на участках Красноярской железной дороги, вносятся изменения в график движения следующих поездов:

  • 22 апреля электропоезд Чернореченская – Боготол – Чернореченская будет отправляться со станции Чернореченская в 06:48 (вместо 06:10). Отправление со станции Боготол в 17:35 (вместо 17:10), прибытие на станцию Чернореченская в 19:53 (вместо 19:28).
  • 22, 26, 29 апреля пригородный поезд Уяр – Иланская будет отправляться со станции Уяр в 07:26 (вместо 06:53), прибывать на станцию Иланская в 10:31 (вместо 09:58).

Время указано местное.

Отметим, что летняя ремонтно-путевая кампания – это масштабная программа по «оздоровлению» железнодорожной инфраструктуры, которая продлится на Красноярской железной дороге с апреля по октябрь. Она направлена на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

В период ремонтных работ возможны изменения графика движения пригородных электричек.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» убедительно просят пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить расписание пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

