После завершения ремонтных работ на автомобильном мосту в Кемерово, будет возобновлено движение по пригородному маршруту Кемерово – Притомье – Барзас.

15:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

После завершения капитального ремонта Кузбасского моста через реку Томь в Кемерово, электрички по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас продолжат свою работу в Кузбассе.

Такое решение было принято из-за социальной важности и популярности данного маршрута среди жителей Кемеровской области. За менее чем два года на этих электричках было перевезено свыше 430 тыс. пассажиров.

Напоминаем, что пригородные поезда по маршрутам Кемерово – Притомье и Кемерово – Притомье – Барзас начали свою работу с 27 мая 2024 года. На данный момент по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас ходят 12 пар электропоездов с понедельника по пятницу утром и вечером.

Детальную информацию о расписании электропоездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте АО «Кузбасс-пригород», по телефону диспетчера 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), а также в кассах железнодорожного вокзала, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.