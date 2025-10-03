Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

После завершения ремонтных работ на автомобильном мосту в Кемерово, будет возобновлено движение по пригородному маршруту Кемерово – Притомье – Барзас.

2025-10-03 15:22
После завершения ремонтных работ на автомобильном мосту в Кемерово, будет возобновлено движение по пригородному маршруту Кемерово – Притомье – Барзас.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

После завершения капитального ремонта Кузбасского моста через реку Томь в Кемерово, электрички по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас продолжат свою работу в Кузбассе.

Такое решение было принято из-за социальной важности и популярности данного маршрута среди жителей Кемеровской области. За менее чем два года на этих электричках было перевезено свыше 430 тыс. пассажиров.

Напоминаем, что пригородные поезда по маршрутам Кемерово – Притомье и Кемерово – Притомье – Барзас начали свою работу с 27 мая 2024 года. На данный момент по маршруту Кемерово – Притомье – Барзас ходят 12 пар электропоездов с понедельника по пятницу утром и вечером.

Детальную информацию о расписании электропоездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте АО «Кузбасс-пригород», по телефону диспетчера 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), а также в кассах железнодорожного вокзала, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru