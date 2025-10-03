С января по сентябрь 2025 года, Западно-Сибирская железная дорога обслужила 34,2 млн пассажиров.

15:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первые 9 месяцев 2025 года на территории Западно-Сибирской железнодорожной сети было перевезено 34,2 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этого числа 3,6 млн человек совершили дальние поездки, а 30,6 млн человек использовали пригородные маршруты.

В сентябре 2025 года количество перевезенных пассажиров составило 3,9 млн, что на 2,6% больше, чем в сентябре 2024 года. Среди них 317 тыс. человек совершили дальние поездки, а 3,6 млн человек воспользовались пригородным транспортом.

Общий пассажирооборот на Западно-Сибирской железной дороге за январь-сентябрь 2025 года достиг 4,3 млн пассажиро-километров. Из них 2889 млн пассажиро-километров пришлось на дальние поездки, а 1425 млн пассажиро-километров - на пригородные маршруты.

В сентябре 2025 года пассажирооборот составил 433 млн пассажиро-километров, включая 276 млн пассажиро-километров по дальним маршрутам и 157 млн пассажиро-километров по пригородным маршрутам, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.