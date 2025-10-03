Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по сентябрь 2025 года, Западно-Сибирская железная дорога обслужила 34,2 млн пассажиров.

2025-10-03 15:16
С января по сентябрь 2025 года, Западно-Сибирская железная дорога обслужила 34,2 млн пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первые 9 месяцев 2025 года на территории Западно-Сибирской железнодорожной сети было перевезено 34,2 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этого числа 3,6 млн человек совершили дальние поездки, а 30,6 млн человек использовали пригородные маршруты.

В сентябре 2025 года количество перевезенных пассажиров составило 3,9 млн, что на 2,6% больше, чем в сентябре 2024 года. Среди них 317 тыс. человек совершили дальние поездки, а 3,6 млн человек воспользовались пригородным транспортом.

Общий пассажирооборот на Западно-Сибирской железной дороге за январь-сентябрь 2025 года достиг 4,3 млн пассажиро-километров. Из них 2889 млн пассажиро-километров пришлось на дальние поездки, а 1425 млн пассажиро-километров - на пригородные маршруты.

В сентябре 2025 года пассажирооборот составил 433 млн пассажиро-километров, включая 276 млн пассажиро-километров по дальним маршрутам и 157 млн пассажиро-километров по пригородным маршрутам, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru