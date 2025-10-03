Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В октябре 2025 года известная вечерняя электричка на Красноярской железной дороге, следующий из Красноярска в Дивногорск, продолжит курсировать каждый день.

2025-10-03 13:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ответ на запросы пассажиров, в октябре 2025 года будут сохранены дополнительные дни движения вечернего электропоезда до Дивногорска. Поезд будет продолжать свои рейсы не только в будние дни, но и в выходные до конца месяца. Отправление с Красноярска запланировано на 19:15, прибытие в Дивногорск ожидается в 20:22, обратный рейс из Дивногорска начинается в 20:32, прибытие в Красноярск в 21:35.

Стоит отметить, что в теплые месяцы рейсы до Дивногорска пользуются популярностью среди пассажиров, которые посещают достопримечательности по пути, а также среди людей, имеющих дачи.

Для уточнения расписания движения электропоездов можно обратиться по бесплатному номеру службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте «Краспригород» или использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам», информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

