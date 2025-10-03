С января по сентябрь 2025 года, Московская железная дорога обслужила 597,2 млн пассажиров.

Согласно оперативной информации, с января по сентябрь 2025 года на территории Московской железной дороги было перевезено 597,2 млн пассажиров, что на 1,5% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них 575 млн были перевезены в пригородном сообщении (+2%), а 22,2 млн в дальнем следовании (такой же показатель, как и в прошлом году).

С начала года пассажирооборот увеличился на 1,4% по сравнению с 2024 годом и достиг 26,9 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 14,6 млрд пасс.-км (+1,3%), а в дальнем следовании – 12,3 млрд пасс.-км (+0,8%).

В сентябре было перевезено 69,5 млн пассажиров, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Из них 67,2 млн были перевезены в пригородном сообщении (-0,2%), а 2,3 млн в дальнем следовании (-2,3%).

Пассажирооборот в сентябре составил 3,1 млрд пасс.-км, что на 1,3% больше, чем в сентябре 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,7 млрд пасс.-км (+2,9%), а в дальнем следовании – 1,4 млрд пасс.-км (-0,9%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.