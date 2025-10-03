За период с января по сентябрь текущего года на Калининградской железнодорожной линии наблюдается увеличение объема погрузки зерна на 41%.

Согласно оперативной информации, с января по сентябрь 2025 года на Калининградской железнодорожной магистрали было загружено примерно 157 тыс. тонн зерна, что на 41,2% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.
С начала года общий объем погрузки на этой железной дороге составил более 1 млн 82 тыс. тонн разнообразных грузов.
Помимо зерна, основные позиции погрузки включали:
За 9 месяцев грузооборот достиг 577,2 млн тарифных тонно-км, учитывая пробег вагонов без груза – более 738,6 млн тарифных тонно-км.
В сентябре на Калининградской железной дороге было погружено 147 тыс. тонн груза. Грузооборот составил 45,4 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 58,8 млн тарифных тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.