За период с января по сентябрь текущего года на Калининградской железнодорожной линии наблюдается увеличение объема погрузки зерна на 41%.

2025-10-03 12:35
Согласно оперативной информации, с января по сентябрь 2025 года на Калининградской железнодорожной магистрали было загружено примерно 157 тыс. тонн зерна, что на 41,2% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

С начала года общий объем погрузки на этой железной дороге составил более 1 млн 82 тыс. тонн разнообразных грузов.

Помимо зерна, основные позиции погрузки включали:

  • жмыхи – 589,5 тыс. тонн (снижение на 40,3% по сравнению с 2024 годом);
  • строительные материалы – 144 тыс. тонн (рост на 1,3%);
  • химические и минеральные удобрения – 76,3 тыс. тонн (увеличение на 38%);
  • каменный уголь – 24,5 тыс. тонн;
  • продукты питания – 23,5 тыс. тонн (прирост на 2,4%).

За 9 месяцев грузооборот достиг 577,2 млн тарифных тонно-км, учитывая пробег вагонов без груза – более 738,6 млн тарифных тонно-км.

В сентябре на Калининградской железной дороге было погружено 147 тыс. тонн груза. Грузооборот составил 45,4 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 58,8 млн тарифных тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.

