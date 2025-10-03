Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Северная железнодорожная компания выражает беспокойство по поводу роста инцидентов, связанных с «зацепингом».

2025-10-03 12:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на Северной железнодорожной магистрали было зафиксировано 19 эпизодов «зацепинга», в то время как за аналогичный период прошлого года было отмечено всего 2 таких случая. В Ярославской области с начала года произошло 9 инцидентов, в Вологодской – 5, в Костромской и Архангельской областях – по 2 случая, в Республике Коми – 1.

Например, 13 мая 2025 года на станции Микунь в Республике Коми пассажиры обнаружили двух подростков, которые ехали на крыше вагона. После остановки поезда полицейские задержали несовершеннолетних жителей Сыктывкара и передали их родителям, которые были привлечены к административной ответственности.

12 июня 2025 года на станции Кошта в Вологодской области инспектор вагонов заметил мужчину на площадке грузового вагона. Нарушителя задержали и оштрафовали.

15 августа 2025 года на станции Ярославль полицейские обнаружили трех подростков на автосцепке последнего вагона пригородного поезда. Родители этих несовершеннолетних нарушителей также были привлечены к административной ответственности.

Администрация Северной железной дороги выражает беспокойство по поводу увеличения числа случаев «зацепинга» на ее территории. Работники железной дороги предупреждают о том, что такое поведение представляет угрозу для здоровья и жизни нарушителей. Большинство подростков не осознают, что их опасное хобби может привести к смерти от удара током или падения с крыши поезда. Мы призываем родителей уделять больше внимания своим детям и интересоваться тем, как они проводят свое свободное время, - сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

