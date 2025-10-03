Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первых 9 месяцев 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 25,9 миллиона пассажиров.

2025-10-03 12:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по сентябрь 2025 года со станций и вокзалов СвЖД было отправлено 25,9 млн пассажиров, что на 1,7% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из них 19,4 млн пассажиров были отправлены в пригородном сообщении (+1,9%), а 6,5 млн в дальнем следовании (+1,1%). С начала 2025 года пассажирооборот на СвЖД увеличился на 1,6% и достиг 6,8 млрд пасс.-км.

В сентябре 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 2,8 млн пассажиров, что на 1,9% меньше по сравнению с сентябрем 2024 года. Из них 2,2 млн пассажиров были отправлены в пригородном сообщении (-1,6%), а 0,6 млн в дальнем следовании (-2,9%). Пассажирооборот в сентябре 2025 года составил 681 млн пасс.-км, что на 1,1% меньше, чем в сентябре 2024 года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

