Руководитель Горьковской железнодорожной линии показал главе Нижегородской области новый учебный кластер.

2025-10-03 11:16
Сергей Дорофеевский, руководитель Горьковской железнодорожной системы, представил новый учебно-производственный кластер в области "Железнодорожный транспорт" губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Кластер расположен на территории Нижегородского института путей сообщения (НИПС), который является филиалом Приволжского государственного университета.

Визит главы региона прошел 2 сентября 2025 года, в честь 85-летия системы среднего профессионального образования.

«В рамках федерального проекта «Профессионалитет» и национального проекта «Молодежь и дети» мы уже создали 16 кластеров, а еще 3 появятся в следующем году. 19 кластеров – это одно из лучших достижений в стране. Проект направлен на улучшение материально-технической базы колледжей совместно с работодателями. Благодаря «Профессионалитету» работодатели ясно указывают нам, какие специальности действительно востребованы, и теперь у нас есть возможность перестроиться, провести реформу всех учебных заведений специального профессионального образования, чтобы сосредоточиться на наиболее важных и нужных профессиях, что мы и планируем сделать. Уверен, что будущее за специальным профессиональным образованием», – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что торжественное открытие кластера прошло 1 сентября 2025 года, в День знаний. Почти 500 новых студентов начали обучение с использованием новейших технологий. В планах - обучение более 800 студентов ежегодно.

«Мы осознаем, что квалифицированный персонал является ключом к успешному преодолению современных вызовов, внедрению передовых технологий и стабильной работе нашей большой отрасли. Именно поэтому мы создаем условия для обучения студентов в новых классах, оснащенных современным оборудованием. Так, студенты теперь могут пользоваться реальным оборудованием, включая тренажерные комплексы «Ласточка» и «Ермак». Кроме того, студентам доступен обновленный комплекс полноразмерного железнодорожного макета, который был полностью отремонтирован, включая замену шпал, брусьев, опор, знаков, освещения и скреплений. Создание такого центра – это инвестиции в будущее», – отметил Сергей Дорофеевский.

В честь 85-летия системы среднего профессионального образования были награждены преподаватели и сотрудники Нижегородского института путей сообщения (НИПС), который является филиалом Приволжского государственного университета, дипломами и памятными наградами.

Напомним, что Горьковская магистраль активно работает над реализацией комплекса мер, направленных на повышение квалификации и подготовку будущих специалистов. Это включает в себя регулярные встречи руководства с студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

