Этим летом число пассажиров на борту круизного поезда "Байкальский экспресс" возросло на 40%.

В летний период круизный поезд "Байкальский экспресс" совершил семь поездок по маршруту Иркутск - Слюдянка - Байкал - Иркутск. Более тысячи людей стали пассажирами туристического поезда, который в этом году был дополнен открытым ретровагоном для обзора. Это на 40% больше, чем в прошлом году.

Туристические перевозки по Кругобайкальской железной дороге также осуществлялись в пригородном сообщении: поезд № 7614/7615 Иркутск-Пассажирский – Слюдянка-1 – Байкал и его обратный маршрут № 7616/7613 совершили 83 рейса.

В общей сложности, в летний период на Кругобайкальской железной дороге было перевезено более 50,5 тыс. пассажиров в рамках организованных туристических групп. Учитывая ожидаемый рост пассажиропотока, количество рейсов туристических поездов и их вместимость были увеличены.

С начала 2025 года КБЖД посетило более 58 тыс. туристов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.