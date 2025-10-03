С 3 октября 2025 года произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги.

10:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 3 октября 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Киевскому и Горьковскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-4. Причина - работы по улучшению инфраструктуры на станции Москва-Пассажирская-Киевская и замена стрелочных переводов на станциях Внуково и Лесной городок.

Так, на станции Москва-Пассажирская-Киевская технические работы запланированы на 3–5, 10–12, 17–19 октября с 22:05 до 06:30. В эти периоды будут закрываться 2, 3 и 4 пути, а движение будет осуществляться по соседним путям. Это повлияет на расписание: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок. Некоторые поезда будут следовать от или до станции Аминьевская.

На станции Внуково работы проведут с 21:40 4 октября до 07:40 5 октября. Временно будут закрыты участки путей, а движение будет осуществляться по соседним путям.

В Лесном городке технические работы запланированы с 21:45 10 октября до 07:45 11 октября, а также с 22:55 24 октября до 05:55 25 октября. В связи с этим в расписание внесены значительные изменения: у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам, часть поездов будет временно исключена из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.