Туристический поезд «В Карелию» вернется на популярный маршрут

2022-04-21 10:40
С 30 апреля холдинг «ЖД» возобновляет курсирование кругового туристического поезда № 928/927 «В Карелию» сообщением Москва – Петрозаводск – Сортавала (Карельская) – Выборг – Москва.

В период майских праздников отправиться в поездку можно будет 30 апреля и 7 мая, далее – еженедельно по пятницам.

Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы в 21:08 и возвращаться обратно через 2 дня в 09:15.

В рамках тура выходного дня путешественники смогут прогуляться по Онежской набережной, которую часто называют музеем современной скульптуры под открытым небом, посетить Национальный музей Республики Карелия, увидеть крупнейшее сохранившееся до наших дней фортификационное сооружение Средневековья – Выборгский замок, площадь Старой Ратуши, Круглую и Часовую башни и многое другое.

Концепция путешествия – «поезд-отель». Пассажиры в пути следования будут размещаться в купейных двухэтажных вагонах нового поколения, в каждом из которых есть душ. Внутри купе есть регулировка температурного режима, индивидуальные сейфы, бесконтактные зарядные устройства. Также в составе поезда имеются места для маломобильных граждан и вагон-ресторан.

Купить билеты на туристический поезд можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Октябрьская (Ленинградский вокзал) – Москва-Октябрьская-Тур.).

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить туристический пакет на сайте компании «ЖД Тур». Кроме того, оформить отдельные экскурсии можно в поезде.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».

