С момента начала работы, электрички маршрута Киров - Чепецкая перевезли свыше 17 тысяч человек.

2025-10-03 09:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С июня по сентябрь 2025 года на маршруте Киров – Чепецкая по Горьковской железной дороге было перевезено более 17 тысяч пассажиров пригородными электропоездами. Регулярное движение между областным центром и Кирово-Чепецком началось 16 июня 2025 года.

«Проект осуществляется Горьковской железнодорожной магистралью в сотрудничестве с АО «ВВППК» и Министерством транспорта Кировской области. Благодаря нашему совместному усилию, мы улучшили транспортное сообщение между Кировом и его промышленным городом-спутником Кирово-Чепецком. Этот маршрут стал популярным среди местных жителей», - отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Пригородные электропоезда на маршруте Киров – Чепецкая – Киров ходят каждый день. Отправление из Кирова в 05:10, 06:21, 18:05 и 19:03, из Кирово-Чепецка в областной центр - в 06:33, 07:35, 19:05 и 19:53.

По пути следования поезда останавливаются на платформах Советская и Луговая. Теперь жители Нововятского района Кирова могут доехать до железнодорожного вокзала без пробок с о. п. Советская. О. п. Луговая находится в нескольких шагах от остановки Слобода Корчёмкино. Здесь можно пересесть на городской автобус и быстро доехать до исторического центра Кирова.

Информацию о расписании пригородных поездов можно найти на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

