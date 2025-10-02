За пять лет функционирования, культурно-исторический комплекс Северной железной дороги привлек более 20 тысяч посетителей.

16:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Культурно-исторический комплекс Северной железной дороги отметил свое 5-летие. За эти годы его экспозиции и события привлекли более 20 тыс. посетителей.

Комплекс активно занимается сохранением, изучением и популяризацией истории железнодорожного транспорта и связанных с ним профессий. В его коллекции более 3 тыс. экспонатов XIX и XX веков. Сотрудники комплекса проводят профессионально-ориентированные программы для детей от 3 лет и подростков, а также различные образовательные мероприятия.

Главная экспозиция посвящена истории Северной магистрали. Организуются тематические выставки, которые освещают важные события и людей, внесших вклад в развитие железнодорожного транспорта, такие как «Ленинград. Блокада. Подвиг», «Воркута – жемчужина Северной магистрали», фотовыставка «Женское лицо Северной».

Посетители комплекса могут испытать себя в роли машиниста на тренажере, имитирующем кабину электровоза, и условия поездки с грузовым поездом, максимально приближенные к реальности.

В комплексе имеется конференц-зал для проведения культурных и деловых мероприятий. Также работает семейное кафе.

Комплекс расположен рядом с территорией Ярославской детской железной дороги, что создает единое развлекательно-образовательное пространство.

В ближайшем будущем культурно-исторический комплекс планирует провести день открытых дверей для туристического сообщества Ярославля: представителей туристических компаний, гидов, подразделений местного самоуправления, отвечающих за вопросы туризма и гостеприимства, а также организацию большого семейного праздника в День отца, который в этом году празднуется 19 октября, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.