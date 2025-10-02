Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по сентябрь 2025 года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было отправлено 9,3 миллиона путешественников.

2025-10-02 10:54
За период с января по сентябрь 2025 года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было отправлено 9,3 миллиона путешественников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по сентябрь 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было отправлено 9,3 млн пассажиров (-0,4%), включая 2,1 млн (-2,2%) в дальних поездках и 7,2 млн (+0,1%) в пригородных перевозках.

За указанный период пассажирооборот снизился на 3,1% и достиг более 2,2 млрд пасс.-км, в том числе более 311 млн пасс.-км (+0,2%) в пригородных перевозках и более 1,9 млрд пасс.-км (-3,6%) в дальних поездках.

В сентябре 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено более 1 млн человек, что на 1,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Из них в пригородных перевозках - 853 тыс. (+0,5%), а в дальних поездках - более 196 тыс. (-7,4%).

Пассажирооборот в сентябре 2025 года составил 228,2 млн пасс.-км, что на 4,4% ниже, чем за тот же период предыдущего года. В пригородных перевозках - 36,2 млн пасс.-км (+ 0,1%), а в дальних поездках - 192 млн пасс.-км (-5,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru