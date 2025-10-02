За период с января по сентябрь 2025 года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было отправлено 9,3 миллиона путешественников.

Согласно оперативной информации, с января по сентябрь 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было отправлено 9,3 млн пассажиров (-0,4%), включая 2,1 млн (-2,2%) в дальних поездках и 7,2 млн (+0,1%) в пригородных перевозках.

За указанный период пассажирооборот снизился на 3,1% и достиг более 2,2 млрд пасс.-км, в том числе более 311 млн пасс.-км (+0,2%) в пригородных перевозках и более 1,9 млрд пасс.-км (-3,6%) в дальних поездках.

В сентябре 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено более 1 млн человек, что на 1,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Из них в пригородных перевозках - 853 тыс. (+0,5%), а в дальних поездках - более 196 тыс. (-7,4%).

Пассажирооборот в сентябре 2025 года составил 228,2 млн пасс.-км, что на 4,4% ниже, чем за тот же период предыдущего года. В пригородных перевозках - 36,2 млн пасс.-км (+ 0,1%), а в дальних поездках - 192 млн пасс.-км (-5,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.