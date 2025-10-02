Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В сентябре этого года с железнодорожных станций и вокзалов Горьковского направления было отправлено 3,4 миллиона пассажиров.

2025-10-02 09:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено более 30,6 млн пассажиров, что на 0,6% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из них в дальние рейсы отправились более 7,1 млн (+0,1%), а в пригородные - 23,5 млн (+0,7%).

За девять месяцев пассажирооборот достиг около 8,4 млрд пасс.-км (+0,2%), включая почти 7,3 млрд пасс.-км в дальних рейсах (на уровне предыдущего, високосного, года) и более 1,1 млрд пасс.-км в пригородном сообщении (+1,7%).

В сентябре 2025 года на Горьковской железной дороге было отправлено более 3,4 млн пассажиров (-0,9%), включая 698 тыс. в дальних рейсах (-6,4%) и более 2,7 млн в пригородных (+0,6%).

Пассажирооборот в сентябре составил 856 млн пасс.-км (-2,2%), включая 730 млн пасс.-км в дальних рейсах (-3,1%) и 126 млн пасс.-км в пригородных (+3,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

