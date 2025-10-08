Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железнодорожной линии с января по сентябрь текущего года достигла 836,7 тыс. ДФЭ.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на Дальневосточной железнодорожной магистрали было перевезено 836,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 10,3% меньше, чем в тот же период 2024 года.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 762,2 тыс. ДФЭ (-11,8%), в которых было перевезено 9,2 млн тонн грузов (-6%), включая: