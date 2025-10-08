Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железнодорожной линии с января по сентябрь текущего года достигла 836,7 тыс. ДФЭ.

2025-10-08 10:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на Дальневосточной железнодорожной магистрали было перевезено 836,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 10,3% меньше, чем в тот же период 2024 года.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 762,2 тыс. ДФЭ (-11,8%), в которых было перевезено 9,2 млн тонн грузов (-6%), включая:

  • химикаты и соду – 142,4 тыс. ДФЭ (+1,3% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);
  • потребительские промышленные товары – 112,1 тыс. ДФЭ (+1,5%);
  • метизы – 101,7 тыс. ДФЭ (-4,7%);
  • прочие продукты питания – 25 тыс. ДФЭ (+5,3%);
  • бумагу – 24,5 тыс. ДФЭ (+15,9%);
  • лесоматериалы – 19,9 тыс. ДФЭ (-2,4%);
  • руду цветных и серных металлов – 4,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,3 раза);
  • сельскохозяйственную технику – 3 тыс. ДФЭ (+12,3%);
  • огнеупоры – 2,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
