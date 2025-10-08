Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железнодорожной линии с января по сентябрь текущего года достигла 836,7 тыс. ДФЭ.
2025-10-0810:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по сентябрь 2025 года на Дальневосточной железнодорожной магистрали было перевезено 836,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 10,3% меньше, чем в тот же период 2024 года.
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 762,2 тыс. ДФЭ (-11,8%), в которых было перевезено 9,2 млн тонн грузов (-6%), включая:
химикаты и соду – 142,4 тыс. ДФЭ (+1,3% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);
потребительские промышленные товары – 112,1 тыс. ДФЭ (+1,5%);
метизы – 101,7 тыс. ДФЭ (-4,7%);
прочие продукты питания – 25 тыс. ДФЭ (+5,3%);
бумагу – 24,5 тыс. ДФЭ (+15,9%);
лесоматериалы – 19,9 тыс. ДФЭ (-2,4%);
руду цветных и серных металлов – 4,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,3 раза);
сельскохозяйственную технику – 3 тыс. ДФЭ (+12,3%);
огнеупоры – 2,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.