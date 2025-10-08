С начала текущего года до сентября, двухэтажные поезда на Горьковской железнодорожной линии перевезли приблизительно 1,5 миллиона пассажиров.

За 9 месяцев двухэтажными поездами между Москвой и столицей Чувашии воспользовались 500 тыс. пассажиров, между Москвой и столицей Удмуртии - около 330 тыс. человек. На рейсах между Москвой и столицей Татарстана было перевезено 310 тыс. пассажиров, а между Москвой и столицей Марий Эл - примерно 300 тыс.

Вагоны этих поездов оборудованы современными системами поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд также адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Для них предусмотрен вагон с купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России)