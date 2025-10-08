Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Благотворительная акция в виде забега под названием «Достижение цели!» способствовала покупке критически важного медицинского оборудования для ребенка.

2025-10-08 09:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Ценное медицинское устройство, необходимое для лечения серьезного наследственного заболевания, было передано семье 10-летнего Богдана Савченкова из Улан-Удэ. Прибор был куплен на деньги, собранные во время благотворительного забега «Достигая цели!», организованного в честь Дня железнодорожника.

Забег, в котором приняли участие сотни работников железной дороги, их близкие и другие неравнодушные горожане, состоялся 2 августа 2025 года в Иркутске. Всего было собрано более 1,4 млн рублей благодаря стартовым взносам и добровольным пожертвованиям в благотворительный фонд «Почет». На эти деньги были приобретены система очистки легких и портативный ингалятор.

«Забег «Достигая цели!» еще раз продемонстрировал силу нашего корпоративного духа и готовность помочь. Я уверен, что это оборудование станет значимым шагом к улучшению здоровья мальчика», – заявил исполняющий обязанности начальника ВСЖД Валерий Тимофеев.

Устройство позволит Богдану Савченкову, который с рождения страдает от серьезного заболевания, проходить необходимые терапевтические процедуры дома, без необходимости посещения больницы.

«Мы искренне благодарим сотрудников Восточно-Сибирской железной дороги, благотворительный фонд «Почет» и всех неравнодушных людей, которые участвовали в сборе. Это большое облегчение и уверенность в будущем. Спасибо каждому, кто участвовал в забеге, кто делал пожертвования, кто просто держал нас в своих мыслях. Вы подарили нашему сыну не просто аппарат для очистки легких, вы подарили ему возможность вести более комфортную и полноценную жизнь», – отметила мать мальчика Наталья Савченкова.

Стоит отметить, что кроме медицинской аппаратуры, Богдан получил медаль участника пробега «Достижение цели – 2025». Это мероприятие, которое обычно совпадает с Днем железнодорожника, на ВСЖД прошло уже в девятый раз в этом году. Все собранные в ходе ежегодного спортивного события средства идут на благотворительность, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

