Транспортировка контейнеров превзошла отметку в 5,6 млн ДФЭ за период с января по сентябрь
2025-10-0714:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по сентябрь 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 5 млн 634,2 тыс. грузовых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 4% меньше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние перевозки составили 2 млн 213 тыс. ДФЭ (-5,1%), экспортные - 1 млн 322,2 тыс. ДФЭ (+7,8%).
Общее количество отправленных грузовых контейнеров составило 4 млн 14,7 тыс. ДФЭ (-6,4%). В них было перевезено 59,9 млн тонн грузов (-2,6%), включая:
химикаты и соду – 590,8 тыс. ДФЭ (-1,9% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);
лесоматериалы – 446,8 тыс. (+0,8%);
химические и минеральные удобрения – 337 тыс. (-10,2%);
промтовары – 321,8 тыс. (-0,9%);
метизы – 314,7 тыс. (-4,4%);
бумагу – 292,4 тыс. (+8,4%);
машины, оборудование, двигатели – 241,8 тыс. (-17,1%);
автомобили и автозапчасти – 211 тыс. (-42,2%);
черные металлы – 162,8 тыс. (+4,1%);
прочие и сборные грузы – 151,7 тыс. (-1,3%);
строительные материалы – 133 тыс. (-37,6%);
цветные металлы – 122,2 тыс. (+28,6%);
зерновые – 84,6 тыс. (-10,5%);
нефть и нефтепродукты – 70,2 тыс. (-7,4%);
продукты мельничного производства – 32,5 тыс. (+9,1%);
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.