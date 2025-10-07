Транспортировка контейнеров превзошла отметку в 5,6 млн ДФЭ за период с января по сентябрь

14:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 5 млн 634,2 тыс. грузовых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 4% меньше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние перевозки составили 2 млн 213 тыс. ДФЭ (-5,1%), экспортные - 1 млн 322,2 тыс. ДФЭ (+7,8%).

Общее количество отправленных грузовых контейнеров составило 4 млн 14,7 тыс. ДФЭ (-6,4%). В них было перевезено 59,9 млн тонн грузов (-2,6%), включая: