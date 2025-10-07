Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров превзошла отметку в 5,6 млн ДФЭ за период с января по сентябрь

2025-10-07 14:32
С января по сентябрь 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 5 млн 634,2 тыс. грузовых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 4% меньше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние перевозки составили 2 млн 213 тыс. ДФЭ (-5,1%), экспортные - 1 млн 322,2 тыс. ДФЭ (+7,8%).

Общее количество отправленных грузовых контейнеров составило 4 млн 14,7 тыс. ДФЭ (-6,4%). В них было перевезено 59,9 млн тонн грузов (-2,6%), включая:

  • химикаты и соду – 590,8 тыс. ДФЭ (-1,9% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);
  • лесоматериалы – 446,8 тыс. (+0,8%);
  • химические и минеральные удобрения – 337 тыс. (-10,2%);
  • промтовары – 321,8 тыс. (-0,9%);
  • метизы – 314,7 тыс. (-4,4%);
  • бумагу – 292,4 тыс. (+8,4%);
  • машины, оборудование, двигатели – 241,8 тыс. (-17,1%);
  • автомобили и автозапчасти – 211 тыс. (-42,2%);
  • черные металлы – 162,8 тыс. (+4,1%);
  • прочие и сборные грузы – 151,7 тыс. (-1,3%);
  • строительные материалы – 133 тыс. (-37,6%);
  • цветные металлы – 122,2 тыс. (+28,6%);
  • зерновые – 84,6 тыс. (-10,5%);
  • нефть и нефтепродукты – 70,2 тыс. (-7,4%);
  • продукты мельничного производства – 32,5 тыс. (+9,1%);
  • рыбу – 26,2 тыс. (-3,2%);
  • цветную руду и серное сырье – 26 тыс. (+11,5%);
  • мясо и животные жиры – 20,9 тыс. (-7,5%);
  • соль – 9,6 тыс. (увеличение в 1,8 раза);
  • картофель, овощи, фрукты – 7,9 тыс. (-20,1%);
  • сахар – 5,8 тыс. (+26,8%);
  • другие продукты питания – 281,5 тыс. (+15,1%).
