На участке Екатеринбург - Красноуфимск Свердловская железнодорожная компания проводит тестовые заезды двухсистемного электрического поезда "Финист".

2025-10-07 10:51
На Свердловской железнодорожной линии проходят тестовые испытания нового двухсистемного скоростного электропоезда "Финист" серии ЭС105. Это первый полностью российский электропоезд с двойным питанием, предназначенный для работы на электрифицированных маршрутах с постоянным и переменным током. Два таких поезда в тестовом режиме следуют по маршруту Екатеринбург – Дружинино – Красноуфимск. В будущем планируется регулярное использование ЭС105 на этом маршруте.

Станция Дружинино на Свердловской железной дороге является пересадочной, где происходит смена типа тока (СвЖД работает на постоянном токе, а участок Дружинино – Красноуфимск Горьковской железной дороги – на переменном). Во время тестовых испытаний специалисты проверяют работу устройств и программного обеспечения при переключении с постоянного на переменный ток, а также изучают взаимодействие поездов и инфраструктуры для увеличения скорости движения. В процессе тестирования каждый электропоезд должен пройти не менее 700 км.

ЭС105 является второй модификацией в новой серии скоростных поездов, разработанных на базовой платформе "Финист" на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. Электропоезд с двойным питанием оснащен тяговой системой и дополнительным оборудованием отечественного производства.

В пятивагонном составе предусмотрено 386 мест для пассажиров. Мягкие кресла оснащены USB-портами для зарядки устройств. В вагонах установлена система микроклимата и очистки воздуха, имеются 3 санитарных блока. Поезд оборудован лифтами для людей с ограниченной подвижностью, а количество мест для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья увеличено до 4. Также предусмотрены специальные места для перевозки велосипедов, лыж и сноубордов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

