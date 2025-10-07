Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала текущего года на Горьковском железнодорожном направлении было отремонтировано более 230 переездов.

2025-10-07 10:10
С апреля по сентябрь 2025 года сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали провели ремонтные работы на более чем 230 железнодорожных переездах.

Основные ремонтные работы были выполнены на переездах станций Каликино и Ветлужская в Нижегородской области.

В рамках капитального ремонта были заменены заграждающие устройства, резинокордовые настилы и направляющие столбы. Были также проведены работы по асфальтированию дорожного покрытия, замене необходимых дорожных знаков и восстановлению дорожной разметки на указанных участках.

Замена резинокордовых настилов была выполнена на 21 объекте: 9 в Нижегородской области, 7 в Кировской области, 2 в Удмуртской республике и Республике Мордовии, 1 в Чувашской республике. Ремонт асфальтового покрытия был проведен на 208 переездах.

Для предотвращения аварий на железнодорожных переездах, сотрудники железной дороги реализуют комплексную программу по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению дорожно-транспортных происшествий на участках пересечения автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. Сотрудники железной дороги вместе с ГИБДД проводят рейды для выявления нарушителей, во время которых напоминают автолюбителям о правилах пересечения железнодорожных путей.

Горьковская железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

