В летний период на Горьковской железной дороге будут курсировать пригородные поезда «садового» назначения

2022-04-20 16:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летний период 2022 года на Горьковской железной дороге назначены сезонные пригородные поезда «садового» назначения.

С 23 апреля вводятся дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Тарасиха, Нижний Новгород – Семенов, Нижний Новгород – Урень, Нижний Новгород – Керженец и Нижний Новгород – Суроватиха.

С 25 апреля назначен дополнительный пригородный поезд сообщением Нижний Новгород – Сережа, с 29 апреля – Нижний Новгород – Кустовая, с 4 мая – Нижний Новгород – Суроватиха.

С 29 апреля вводятся дополнительные пригородные поезда сообщением Владимир – Ковров.

Напомним, что с 9 апреля курсирует пригородный поезд сообщением Кустовая – Суроватиха, с 16 апреля – Нижний Новгород – Пр. Гагарина и Суроватиха – Пр. Гагарина, с 18 апреля – Нижний Новгород – Металлист.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:

  • в центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00;
  • в справочной службе на железнодорожных вокзалах;
  • в пригородных билетных кассах;
  • на сайте ОАО «ЖД»;
  • на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
