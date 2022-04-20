В летний период на Горьковской железной дороге будут курсировать пригородные поезда «садового» назначения

16:19

В летний период 2022 года на Горьковской железной дороге назначены сезонные пригородные поезда «садового» назначения.

С 23 апреля вводятся дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Тарасиха, Нижний Новгород – Семенов, Нижний Новгород – Урень, Нижний Новгород – Керженец и Нижний Новгород – Суроватиха.

С 25 апреля назначен дополнительный пригородный поезд сообщением Нижний Новгород – Сережа, с 29 апреля – Нижний Новгород – Кустовая, с 4 мая – Нижний Новгород – Суроватиха.

С 29 апреля вводятся дополнительные пригородные поезда сообщением Владимир – Ковров.

Напомним, что с 9 апреля курсирует пригородный поезд сообщением Кустовая – Суроватиха, с 16 апреля – Нижний Новгород – Пр. Гагарина и Суроватиха – Пр. Гагарина, с 18 апреля – Нижний Новгород – Металлист.

