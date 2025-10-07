В сентябре 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов Красноярской магистрали было отправлено 678 тысяч пассажиров.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в сентябре 2025 года с вокзалов и станций Красноярской железнодорожной магистрали было отправлено в путешествия 678 тыс. пассажиров, что на 1,8% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В частности, число пассажиров, отправившихся на пригородные поезда, возросло на 3,1% – до 558 тыс. человек, в то время как количество пассажиров, отправившихся в дальние поездки, составило 120,1 тыс. (-3,8%).

Общий пассажиропоток в сентябре 2025 года достиг 160 млн пасс.-км.

За период с января по сентябрь 2025 года на Красноярской железной дороге было перевезено свыше 6 млн пассажиров (-0,6% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года), включая 1,3 млн (-1%) в дальних поездках и 4,7 млн (-0,5%) в пригородном транспорте.

Общий пассажиропоток за этот период остался на уровне предыдущего года, составив 1 млрд 596 млн пасс.-км, включая 1 млрд 380 млн пасс.-км в дальних поездках и 216 млн пасс.-км в пригородном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.