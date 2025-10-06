Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала сезона дорожных работ в Сургутском районе Свердловской железнодорожной сети было восстановлено свыше 60 км железнодорожных путей.

2025-10-06 15:29
В текущем году на территории Сургутского региона было обновлено 60,8 км железнодорожного пути по Свердловской магистрали. На данный момент завершены два из трех этапов летней путевой кампании.

В этом году проводятся капитальный ремонт пути и реконструкция железнодорожных мостов на участках Коротчаево – Тихая, Тихая – Тыдыл, Тыдыл – Нартовая (включая станцию Нартовая) и Ягенетта – Нарат. Общая протяженность участков, где проведены капитальные ремонты, составляет 41,4 км. Было заменено 8 стрелочных переводов. Замена элементов железнодорожных мостов проведена на станции Коротчаево и участках Коротчаево – Тихая, Тыдыл – Нартовая. Работы по обновлению пути на направлении Коротчаево – Новый Уренгой, которые проводит СвЖД в рамках соглашения с ОАО «РЖД» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, находятся на завершающем этапе.

В процессе работ используются инновационные устройства и современные технологии. Для выравнивания профиля земляного полотна применяется система лазерного построителя плоскости, а для укладки рельсошпальной решетки – высокопроизводительные укладочные краны.

На участке Коротчаево – Тихая самоходный укладочный кран выполняет работы по укладке и разборке железнодорожного пути 25-метровыми звеньями. Управление краном осуществляется с помощью современных средств управления и контроля, а комплект видеокамер и мониторов позволяет отслеживать основные технологические операции.

В рамках среднего ремонта пути в регионе было обновлено 19,4 км железнодорожных линий. Полная замена рельсов выполнена на участках Перил – Демьянка и Сивыс-Ях – Куть-Ях.

В 2025 году в Сургутском регионе СвЖД планирует обновить 77 км пути. Путевая кампания началась в апреле и продлится до середины ноября.

Служба корпоративных коммуникаций СвЖД утверждает, что проведение ремонтно-путевых работ вовремя способствует увеличению допустимых скоростей движения поездов и повышению безопасности и надежности транспортировки.

