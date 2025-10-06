Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

16-го октября в регионе Самары состоится событие по транспортной логистике под названием «PRO Движение. Поволжье»

2025-10-06 15:08
16-го октября в регионе Самары состоится событие по транспортной логистике под названием «PRO Движение. Поволжье»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

16-го числа октября 2025 года в Тольятти, на территории технопарка «Жигулевская долина», пройдет ключевое событие в области транспорта Приволжского Федерального округа - транспортно-логистическая конференция «PRO Движение. Поволжье».

Выбор Самарской области в качестве места проведения конференции обусловлен наличием здесь более 600 крупных и средних промышленных предприятий, а также одной из наиболее передовых особых экономических зон – ОЭЗ ППТ «Тольятти». Более трети всей погрузки Куйбышевской железной дороги приходится на этот регион. Перевозки по международному транспортному коридору «Север – Юг» показывают стабильный рост.

Основные вопросы, которые будут обсуждаться на конференции: влияние транспортной инфраструктуры на развитие промышленного кластера региона, сотрудничество бизнеса, ОАО «РЖД» и властных структур в рамках развития особых экономических зон, привлечение инвестиций в инфраструктуру, организация мультилогистических перевозок в формате «железная дорога – река – море», включая интересы функционирования международного транспортного коридора «Север – Юг».

В дискуссии примут участие руководители грузового блока «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых учреждений и региональные власти.

В рамках деловой программы участникам будет предложено ознакомиться с выставкой современной грузовой и специальной техники под открытым небом, а также с экспозицией цифровых сервисов и услуг, которые предоставляет ОАО «РЖД» грузоотправителям.

Место проведения мероприятия - конгресс-центр «Жигулевская долина», расположенный по адресу: Тольятти, Южное шоссе, д. 165. Регистрация на конференцию осуществляется по электронной почте reg@gudok.ru. Подробная программа конференции доступна на сайте railwayforum.ru, информирует служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru