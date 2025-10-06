В свете отмечания Дня Республики Башкортостан происходят корректировки в расписании движения пригородных поездов по Куйбышевской железнодорожной линии.

В период с 10 по 14 октября 2025 года, в честь празднования Дня Республики Башкортостан, будет изменен расписание движения пригородных поездов. В эти дни запланировано 19 дополнительных рейсов, а некоторые поезда будут временно сняты с расписания.

На 10, 11, 12 октября 2025 года запланированы следующие поезда:

№ 6422/7160/7158 Дёма (отход 13:25) – Усть-Катав (приезд 17:26, отход 17:27) – Челябинск (приезд 23.05);

№ 6438/6440 Дёма (отход 18:12) – Мурсалимкино (приезд 22:53).

13 октября 2025 года запланированы следующие поезда:

№ 6428 Дёма (отход 13:25) – Аша (приезд 15:42);

№ 6405 Аша (отход 17:54) – Уфа (приезд 19:56);

№ 6424 Дёма (отход 18:12) – Усть-Катав (приезд 22:11).

На 11, 12, 13 октября 2025 года запланированы следующие поезда:

№ 7437/6437 Мурсалимкино (отход 05:13) – Дёма (приезд 09:58);

№ 7157/7159/7161 Челябинск (отход 06:04) – Усть-Катав (приезд 11:44, отход 11:45) – Дёма (приезд 15:36);

№ 6421 Иглино (отход 06:03) – Дёма (приезд 07:03);

№ 6436 Раевка (отход 06:06) – Уфа (приезд 08:19);

№ 7485/7486/7488 Уфа (отход 07:08) – Инзер (приезд 10:05, отход 10:47) – Белорецк (приезд 12:27);

№ 7427/7425 Шакша (отход 08:22) – Приютово (приезд 12:13, отход 12:16) – Абдулино (приезд 12:54);

№ 7422/7428 Абдулино (отход 15:00) – Приютово (приезд 15:41, отход 15:45) – Тавтиманово (приезд 20:14);

№ 7489/7491/7492 Белорецк (отход 17:39) – Инзер (приезд 19:12, отход 19:30) – Уфа (приезд 22:19);

№ 7421/7423 Иглино (отход 18:01) – Приютово (отход 21:58, отход 22:01) – Абдулино (приезд 22:39).

На 11, 12, 13 и 14 октября 2025 года запланированы следующие поезда:

№ 7424/7426/7432 из Абдулино (время отправления 05:13) до Приютово (время прибытия 05:48, время отправления 05:55), далее до Уфы (время прибытия 08:58, время отправления 09:06) и конечная станция - Аша (время прибытия 10:52).

14 октября 2025 года запланированы следующие поезда:

№ 6423 из Усть-Катава (время отправления 05:49) до Дёмы (время прибытия 09:58);

№ 6412 из Дёмы (время отправления 13:25) до Улу-Теляка (время прибытия 15:20);

№ 6415 из Тавтиманово (время отправления 14:16) до Дёмы (время прибытия 15:36);

№ 6401 из Улу-Теляка (время отправления 18:14) до Уфы (время прибытия 19:56).

Куйбышевская железная дорога рекомендует заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Это можно сделать через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, информирует служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.