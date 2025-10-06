В свете отмечания Дня Республики Башкортостан происходят корректировки в расписании движения пригородных поездов по Куйбышевской железнодорожной линии.
В период с 10 по 14 октября 2025 года, в честь празднования Дня Республики Башкортостан, будет изменен расписание движения пригородных поездов. В эти дни запланировано 19 дополнительных рейсов, а некоторые поезда будут временно сняты с расписания.
На 10, 11, 12 октября 2025 года запланированы следующие поезда:
На 11, 12, 13 и 14 октября 2025 года запланированы следующие поезда:
№ 7424/7426/7432 из Абдулино (время отправления 05:13) до Приютово (время прибытия 05:48, время отправления 05:55), далее до Уфы (время прибытия 08:58, время отправления 09:06) и конечная станция - Аша (время прибытия 10:52).
14 октября 2025 года запланированы следующие поезда:
№ 6423 из Усть-Катава (время отправления 05:49) до Дёмы (время прибытия 09:58);
№ 6412 из Дёмы (время отправления 13:25) до Улу-Теляка (время прибытия 15:20);
№ 6415 из Тавтиманово (время отправления 14:16) до Дёмы (время прибытия 15:36);
№ 6401 из Улу-Теляка (время отправления 18:14) до Уфы (время прибытия 19:56).
Куйбышевская железная дорога рекомендует заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Это можно сделать через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, информирует служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
