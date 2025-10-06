С 6 октября 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги.

13:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 6 октября 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-2. Причина - капитальный ремонт Волоколамского автомобильного путепровода в Москве, расположенного над железнодорожными путями. Технические работы запланированы на 6–10, 13–15 и 27–28 октября, преимущественно ночью, чтобы минимизировать влияние на дневное движение.

Во время ремонта движение по 1 и 2 главным путям на участке Подмосковная – Тушино будет временно приостановлено. Поезда будут перенаправлены на соседний путь в реверсивном режиме. В связи с этим в график движения поездов внесены значительные изменения: время отправления и прибытия некоторых электричек, количество остановок на маршруте. Некоторые пригородные поезда, включая МЦД-2, будут следовать до/от Стрешнева и Тушина из Нахабина, из Подольска – до/от Курского вокзала, а несколько электричек будут временно сняты с рейсов.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.