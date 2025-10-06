В течение первых 9 месяцев 2025 года на территории Северной железнодорожной линии зарегистрировано 25 инцидентов с травмами у людей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до сентября 2025 года на Северной железнодорожной магистрали в результате происшествий на путях получили травмы 25 человек, из которых 19 не выжили, включая одного несовершеннолетнего. В прошлом году за тот же период на СЖД число пострадавших составило 35 человек, 21 из них умер.

С января по сентябрь в Ярославской области зарегистрированы 8 случаев травмирования, в Вологодской - 7, в Архангельской - 3, во Владимирской - 1. В Ивановской и Костромской областях, а также в Республике Коми произошло по 2 инцидента с травмами у жителей рядом с железнодорожными объектами. Все пострадавшие скончались.

Сотрудники железной дороги призывают граждан к бдительности и строгому соблюдению правил безопасности. Главной причиной получения травм является грубое нарушение правил пребывания на территории железнодорожных объектов, а также перехода и проезда через пути.

Персонал СЖД регулярно организует информационные и просветительские мероприятия для разных групп населения, чтобы напомнить о важности личной ответственности за свою жизнь и здоровье. Вместе с представителями транспортной полиции проводятся рейды в местах незаконного перехода граждан через железнодорожные пути, лекции и беседы в учебных заведениях. Ежегодно проводятся организационные и технические мероприятия, направленные на предотвращение случаев травмирования в зоне движения поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.