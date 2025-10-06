«Переславский экспресс» за пятилетний период эксплуатации перевез свыше 118 тыс. пассажиров.

С момента начала движения в 2020 году, туристический поезд № 927/928, известный как «Переславский экспресс», перевез 118,1 тыс. пассажиров на маршруте Москва – Переславль-Залесский. За первые 9 месяцев 2025 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув отметки в 22,4 тыс. человек.

Первый рейс поезда состоялся 3 октября 2020 года. Это был первый пассажирский поезд, прибывший в Переславль-Залесский после запуска ширококолейной железнодорожной линии Берендеево – Переславль в 1956 году. Маршрут был разработан с целью развития туристического потенциала города, богатого памятниками русской архитектуры, живописными пейзажами и природоохранными зонами.

Для обеспечения движения поездов между Москвой и Переславлем-Залесским была модернизирована инфраструктура, а в 2024 году открылся новый вокзал, построенный в стиле ХIX-ХХ веков, оснащенный современными техническими и бытовыми удобствами и полностью адаптированный для пассажиров с ограниченными возможностями.

В настоящее время поезд курсирует по выходным и праздничным дням, отправляясь из Москвы в 07:45, из Переславля – в 18:35 и делая остановки на станциях Сергиев Посад, Александров и Берендеево. Время в пути до Переславля составляет 2 часа 50 минут, обратный путь занимает 3 часа 13 минут. Перевозки осуществляются современным рельсовым автобусом РА-2 в трехвагонном исполнении. В нем предусмотрены все условия для комфортного путешествия: система климат-контроля, буфет-зона со снеками и напитками, места для проезда с животными и т. д.

Билеты на «Переславский экспресс» можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в любой кассе дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.