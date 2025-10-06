Транспортировка пассажиров с остановок Дальневосточной железной дороги в период с января по сентябрь 2025 года возросла на 5,7%

10:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года с вокзалов Дальневосточной железнодорожной сети было отправлено свыше 9,2 млн пассажиров (+5,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года). Из них в пригородных поездах путешествовали около 6,1 млн (+10,6%), а в дальнем следовании - 3,1 млн (-2,8%).

Общий пассажиропоток за указанный период достиг 2,2 млрд пассажиро-километров (-0,3%), включая 327,5 млн пассажиро-километров в пригородном транспорте (+6,9%) и около 1,9 млрд пассажиро-километров в дальнем следовании (-1,5%).

В сентябре 2025 года с вокзалов Дальневосточной железной дороги было отправлено 1,1 млн человек (+5,1% по сравнению с сентябрем предыдущего года), из них в пригородных поездах - 778,5 тыс. (+11%), а в поездах дальнего следования - 324,13 тыс. (-6,8%).

Пассажиропоток в сентябре 2025 года составил 255,9 млн пассажиро-километров (+0,9%), в том числе в пригородном сообщении - 38,6 млн пассажиро-километров (+5,3%), а в дальнем следовании - почти 217,3 млн пассажиро-километров (+0,1%), сообщила пресс-служба ДВЖД.