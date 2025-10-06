За период с января по сентябрь текущего года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 53,6 млн тонн груза.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 53,6 млн тонн грузов, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В частности, было перевезено:

26 млн тонн каменного угля (снижение на 4,1% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);

5,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов (снижение на 7,2%);

2,5 млн тонн железной и марганцевой руды (рост на 17,2%);

1,8 млн тонн лесных грузов (снижение на 8,9%);

775,9 тыс. тонн цветной руды и серного сырья (увеличение в 3,6 раза);

651,1 тыс. тонн черных металлов (снижение на 2,3%);

338,2 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов (снижение на 18,9%);

109 тыс. тонн зерна (рост в 1,3 раза).

Грузооборот за период с января по сентябрь увеличился на 2,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года и достиг 182,7 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 230,2 млрд тонно-км (рост на 3,4%).

В сентябре на станциях ДВЖД было погружено 5,8 млн тонн грузов, что на 8,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в сентябре составил 20,2 млрд тарифных тонно-км (рост на 4,8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – около 25,5 млрд тонно-км (рост на 7,3%), сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.