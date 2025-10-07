С января по сентябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии "Ласточки" обслужили более 3 миллионов пассажиров.

14:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года более 3 миллионов пассажиров воспользовались услугами скоростных поездов "Ласточка", которые следуют по Горьковской железной дороге и связывают Нижний Новгород с другими городами. Из них, более 2,8 миллионов человек были перевезены по маршруту Нижний Новгород - Москва.

Поезда "Ласточка", курсирующие между Нижним Новгородом и Кировом, перевезли 134,4 тысячи пассажиров, а между Нижним Новгородом и Иваново - 74,3 тысячи, что на 10,7% больше предыдущего периода.

Перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" с 5-ю и 10-ю вагонами. ОАО "РЖД" регулярно анализирует спрос и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на веб-сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также на кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах покупки билетов и расписании движения поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" или обратившись в службу поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.