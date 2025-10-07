Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по сентябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии "Ласточки" обслужили более 3 миллионов пассажиров.

2025-10-07 14:45
С января по сентябрь 2025 года на Горьковской железнодорожной линии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года более 3 миллионов пассажиров воспользовались услугами скоростных поездов "Ласточка", которые следуют по Горьковской железной дороге и связывают Нижний Новгород с другими городами. Из них, более 2,8 миллионов человек были перевезены по маршруту Нижний Новгород - Москва.

Поезда "Ласточка", курсирующие между Нижним Новгородом и Кировом, перевезли 134,4 тысячи пассажиров, а между Нижним Новгородом и Иваново - 74,3 тысячи, что на 10,7% больше предыдущего периода.

Перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" с 5-ю и 10-ю вагонами. ОАО "РЖД" регулярно анализирует спрос и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на веб-сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также на кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах покупки билетов и расписании движения поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" или обратившись в службу поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru