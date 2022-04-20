«Невский экспресс» возвращается в расписание

16:02

С 29 апреля 2022 года скоростной дневной поезд № 747/748 «Невский экспресс» сообщением Санкт-Петербург – Москва возобновляет курсирование после капитального ремонта вагонов.

В настоящее время график движения «Невского экспресса» разработан до 10 мая. Он будет курсировать ежедневно, кроме 7 мая, отправляясь из Санкт-Петербурга в 05:40 и прибывая в Москву в 09:47, отправляясь из Москвы в 13:30 и прибывая в Санкт-Петербург в 17:34. О дальнейшем расписании будет сообщено дополнительно.

Состав сформирован из вагонов с местами для сидения 1 и 2 класса обслуживания, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, имеется вагон с местами для маломобильного пассажира и сопровождающего его лица. В стоимость проезда в 1 классе входит рацион питания, дорожный набор, печатная продукция и плед.

Продажа билетов откроется в ближайшее время. Билеты на первый рейс можно будет оформить по специальной цене: от 1 тыс. рублей – в вагоны 2 класса и от 2 тыс. рублей – в вагоны 1-го класса.

В поезде действует услуга перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых под наблюдением персонала поездной бригады. В некоторых вагонах предусмотрен проезд с животными (такие вагоны обозначены специальной пиктограммой на сайте).

Напомним: летом 2021 года, после 20-летней эксплуатации, «Невский экспресс» был направлен на капитальный ремонт, в ходе которого ему, в том числе, заменили импортные комплектующие на отечественные (статический высоковольтный преобразователь, боковые и торцевые тамбурные двери, экологически чистые туалетные комплексы). Также в поезде заменили и другие необходимые узлы и детали, окна и обивку кресел.

На сегодняшний день отремонтировано 10 вагонов, необходимых для возобновления курсирования одного состава поезда. Работа по ремонту остальных вагонов продолжается.