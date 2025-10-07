С января по сентябрь 2025 года на сооружениях инфраструктуры Московской железнодорожной сети уменьшилось число инцидентов с травмами людей.

09:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на объектах Московской железной дороги было зафиксировано на 3,3% меньше случаев травматизма граждан, чем за аналогичный период 2024 года (436 против 451). В Москве произошло на 18 инцидентов меньше (90 против 108), в Калужской области - на 9 (6 против 15), во Владимирской области число травм снизилось с 9 до 7, в Курской - с 2 до 1. В Московской области случаев травматизма стало больше на 6 (287). Также были зафиксированы травмы в Рязанской (15), Тульской (11), Смоленской (9), Брянской (6) и Орловской (4) областях.

Главной причиной травматизма по-прежнему является несоблюдение гражданами правил безопасности на железнодорожных объектах и переход через пути перед приближающимся поездом. Для повышения уровня безопасности работники железной дороги проводят профилактические мероприятия в образовательных учреждениях и совместные рейды с транспортной полицией.

Служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах и при переходе через пути.