Расписание движения субурбанских поездов, следующих вдоль Черноморского побережья, будет изменено из-за проведения ремонтных работ.

15:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 10-го октября до 23-го ноября 2025 года расписание движения электропоездов "Ласточка", следующих вдоль Черноморского побережья, будет изменено. Причина - необходимость выполнения ряда работ по укреплению водоотвода в тоннелях №№ 6 и 7, которые находятся на участке между Сочи и Мацестой.

Во время проведения работ из расписания будут временно исключены 6 поездов, следующих по маршруту Сочи – Имеретинский Курорт (№№ 6816, 6815,6818, 6817, 6826 и 6823).

Также некоторые "Ласточки", отправляющиеся с таких станций как Аэропорт Сочи, Роза Хутор и Имеретинский Курорт, будут завершать свой маршрут на станции Мацеста, а не в Сочи. Здесь пассажиры смогут пересесть на городской транспорт. В обратном направлении поезда будут отправляться с Мацесты.

Всего изменения коснутся 26 пригородных поездов.

Стоит отметить, что работы спланированы на период межсезонья, когда пассажирский поток в курортной зоне снижается. Во время работ в тоннелях будут пробурены отверстия, которые затем заполнят цементом и специальными гидроизоляционными материалами, что продлит срок службы сооружений.

Тоннели №№ 6 и 7, построенные в 1914 году, являются одними из самых старых на Северо-Кавказской железной дороге. Вспомним, что в 2022-2023 годах были укреплены своды и отремонтированы фасадные части порталов этих тоннелей, а в 2024 году на 140-метровом участке между тоннелями была уложена рельсовая дорога по технологии LVT, что позволило снизить вибрацию и обеспечить плавность хода.

Актуальные данные о движении поездов доступны в приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (бесплатный звонок со всей территории России), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций СКЖД.