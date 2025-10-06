Путь электрички из Нижнего Новгорода в Балахну теперь продолжается до станции Правдинск.

10:54

Для усовершенствования обслуживания пассажиров и увеличения транспортной доступности, Горьковская железная дорога расширила маршрут пригородного поезда, следующего из Нижнего Новгорода до Балахны, до станции Правдинск.

Таким образом, электропоезд № 6250 отправляется из Нижнего Новгорода в 06:28 и приходит на станцию Правдинск в 07:32. Возвращаясь, пригородный поезд № 6253 Балахна – Варя начинает свое путешествие со станции Правдинск в 07:49 и прибывает на конечную станцию в 08:43.

«Мы продолжаем работать над улучшением транспортной доступности пригородных городов Нижнего Новгорода. Ранее маршрут электропоезда № 6046 Варя – Починки был продлен до Правдинска, что позволило уменьшить интервал движения поездов в этом направлении до 30 минут. Теперь жители Балахнинского района Нижегородской области могут выбирать удобное для себя время для поездок», – отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Напоминаем: электропоезд № 6452, следующий по маршруту Варя – Заволжье, теперь останавливается на о. п. Народная, расположенном в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в 08:06.

Полную информацию о текущем расписании пригородных поездов пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.