Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путь электрички из Нижнего Новгорода в Балахну теперь продолжается до станции Правдинск.

2025-10-06 10:54
Путь электрички из Нижнего Новгорода в Балахну теперь продолжается до станции Правдинск.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для усовершенствования обслуживания пассажиров и увеличения транспортной доступности, Горьковская железная дорога расширила маршрут пригородного поезда, следующего из Нижнего Новгорода до Балахны, до станции Правдинск.

Таким образом, электропоезд № 6250 отправляется из Нижнего Новгорода в 06:28 и приходит на станцию Правдинск в 07:32. Возвращаясь, пригородный поезд № 6253 Балахна – Варя начинает свое путешествие со станции Правдинск в 07:49 и прибывает на конечную станцию в 08:43.

«Мы продолжаем работать над улучшением транспортной доступности пригородных городов Нижнего Новгорода. Ранее маршрут электропоезда № 6046 Варя – Починки был продлен до Правдинска, что позволило уменьшить интервал движения поездов в этом направлении до 30 минут. Теперь жители Балахнинского района Нижегородской области могут выбирать удобное для себя время для поездок», – отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Напоминаем: электропоезд № 6452, следующий по маршруту Варя – Заволжье, теперь останавливается на о. п. Народная, расположенном в Сормовском районе Нижнего Новгорода, в 08:06.

Полную информацию о текущем расписании пригородных поездов пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru