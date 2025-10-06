В сентябре 2025 года объем погрузки на Красноярской железнодорожной линии достиг 6,2 миллиона тонн.

В сентябре 2025 года объем погрузки на Красноярской железной дороге достиг 6,2 млн тонн, что на 1,2% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

За три квартала 2025 года станции КрасЖД обработали 57,9 млн тонн разнообразных грузов, что на 2,6% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

В частности, с января по сентябрь было погружено:

41,8 млн тонн каменного угля (+1,4% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года);

3,8 млн тонн цветной и серной руды (-3%);

1,3 млн тонн железной и марганцевой руды (+1,8%);

348,5 тыс. тонн химикатов и соды (+7,3%).

Тарифный грузооборот за девять месяцев 2025 года составил 108 млрд тарифных тонно-км (увеличение на 3,8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 127 млрд тонно-км (+4,4%).

Отметим, что зона обслуживания Красноярской железной дороги охватывает территории Красноярского края, Республики Хакасии, а также часть Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.