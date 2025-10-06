В сентябре 2025 года объем погрузки на Красноярской железнодорожной линии достиг 6,2 миллиона тонн.

В сентябре 2025 года объем погрузки на Красноярской железной дороге достиг 6,2 млн тонн, что на 1,2% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.
За три квартала 2025 года станции КрасЖД обработали 57,9 млн тонн разнообразных грузов, что на 2,6% меньше, чем за тот же период в 2024 году.
В частности, с января по сентябрь было погружено:
Тарифный грузооборот за девять месяцев 2025 года составил 108 млрд тарифных тонно-км (увеличение на 3,8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 127 млрд тонно-км (+4,4%).
Отметим, что зона обслуживания Красноярской железной дороги охватывает территории Красноярского края, Республики Хакасии, а также часть Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.