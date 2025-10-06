Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по сентябрь 2025 года по инфраструктуре Куйбышевской железной дороги было транспортировано 16,3 миллиона пассажиров.

2025-10-06 10:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по сентябрь 2025 года на Куйбышевской железнодорожной магистрали было перевезено 16,3 млн пассажиров (+3%), включая 4 млн (-3,1%) в дальних рейсах и 12,3 млн (+5,2%) в пригородных.

С начала 2025 года пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге уменьшился на 2,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 4,7 млрд пасс.-км, включая 633 млн пасс.-км (+11,3%) в пригородном транспорте и 4 млрд пасс.-км (-4,4%) в дальних рейсах.

В сентябре 2025 года было отправлено свыше 1,8 млн пассажиров, что на 0,7% больше, чем в тот же период прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 1,4 млн (+3,2%), в дальнем следовании – 398,3 тыс. (-7,4%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в сентябре составил примерно 498,8 млн пасс.-км, что на 7,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении – 70,9 млн пасс.-км (+9,3%), в дальнем следовании – 427,9 млн пасс.-км (-9,4%), отметили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.

