На вокзалах Омской области были установлены современные машины для печати билетов.

15:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станциях Омск-Пассажирский, Называевская и Исилькуль в Омской области было установлено 8 новых автоматов для печати билетов для пассажиров пригородных поездов. Эти автоматы отличаются от предыдущих моделей большим размером экрана и возможностью просмотра информации об абонементе. Покупка билетов через эти автоматы возможна только безналичным способом, что ускоряет процесс и предотвращает образование очередей в часы пик.

Всего на станциях Омской области функционирует 18 автоматов для печати билетов. С января по сентябрь 2025 года было оформлено более 471 тыс. билетов на пригородные поезда, курсирующие в Омской области, с помощью этих терминалов самообслуживания. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.