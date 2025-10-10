Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзалах Омской области были установлены современные машины для печати билетов.

2025-10-10 15:06
На вокзалах Омской области были установлены современные машины для печати билетов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станциях Омск-Пассажирский, Называевская и Исилькуль в Омской области было установлено 8 новых автоматов для печати билетов для пассажиров пригородных поездов. Эти автоматы отличаются от предыдущих моделей большим размером экрана и возможностью просмотра информации об абонементе. Покупка билетов через эти автоматы возможна только безналичным способом, что ускоряет процесс и предотвращает образование очередей в часы пик.

Всего на станциях Омской области функционирует 18 автоматов для печати билетов. С января по сентябрь 2025 года было оформлено более 471 тыс. билетов на пригородные поезда, курсирующие в Омской области, с помощью этих терминалов самообслуживания. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru